Контракты Овечкина, Проворова, Стэмкоса, Тавареса и Марнера – в списке самых неэффективных по версии The Athletic

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Детройт Коламбус Джефф Картер Александр Овечкин НХЛ Джон Таварес Давид Перрон Ти Джей Оши Стивен Стэмкос Джефф Скиннер Эрик Гудбрэнсон Шон Кутюрье Скотт Мэйфилд Ондржей Палат Мика Зибанежад Земгус Гиргенсонс Кэм Эткинсон Джейк Труба Том Уилсон Адам Пелек Брендан Галлахер Джонни Годро Тэннер Пирсон Расмус Ристолайнен Дэймон Сиверсон Мэтт Гжельчик Шон Курали Андерс Ли Жан-Габриель Пажо Иван Проворов Бен Чиарот Робби Фаббри Джош Андерсон Давид Кемпф Эндрю Копп Эрик Чернак Николас Делорье Митч Марнер Барклай Гудроу Тома Шабо Доминик Кубалик Виктор Олофссон Йонас Зигентхалер Тимо Майер Конор Шири Ноэль Аччари Джейкоб Чикран Тайсон Джост Ник Дженсен Джейк Бин Джастин Холл Джош Норрис Йеспери Котканиеми Джейк Уолмэн Дилан Козенс деньги Джон Марино Тим Штюцле Таннер Жанно Хоккей

Контракт Александра Овечкина попал в список самых неэффективных в «Вашингтоне».

Журналист The Athletic Харман Даял составил список самых неэффективных контрактов клубов НХЛ из Восточной конференции в сезоне-2023/24.

В него не вошли вратари и хоккеисты, которые провели более половины сезона в списке травмированных, участвовали программе помощи игрокам НХЛ или сменили команду в середине чемпионата.

В список попали контракты Александра Овечкина и Ивана Проворова.

«Костяк «Вашингтона» заметно стареет. 31 гол Овечкина – это очень впечатляюще для 38-летнего игрока, но он замедлился до такой степени, что стал одним из худших нападающих при игре в обороне в НХЛ», – написал Даял про Овечкина.

Список выглядит следующим образом:

«Бостон»: Мэтт Гжельчик (кэпхит – 3,69 млн долларов);

«Баффало»: Джефф Скиннер (9 млн), Виктор Олофссон (4,75 млн), Дилан Козенс (7,1 млн), Земгус Гиргенсонс (2,5 млн) и Тайсон Джост (2 млн);

«Каролина»: Йеспери Котканиеми (4,82 млн);

«Коламбус»: Джонни Годро (9,75 млн), Дэймон Сиверсон (6,25 млн), Эрик Гудбрэнсон (4 млн), Шон Курали (2,5 млн), Джейк Бин (2,33 млн) и Иван Проворов (4,725 млн);

«Детройт»: Бен Чиарот (4,75 млн), Эндрю Копп (5,625 млн), Джастин Холл (3,4 млн), Джейк Уолмэн (3,4 млн), Робби Фаббри (4 млн) и Давид Перрон (4,75 млн);

«Монреаль»: Джош Андерсон (5,5 млн), Брендан Галлахер (6,5 млн) и Тэннер Пирсон (3,25 млн);

«Нью-Джерси»: Тимо Майер (8,8 млн), Джон Марино (4,4 млн), Йонас Зигентхалер (3,4 млн) и Ондржей Палат (6 млн);

«Айлендерс»: Скотт Мэйфилд (3,5 млн), Адам Пелек (5,75 млн), Жан-Габриель Пажо (5 млн) и Андерс Ли (7 млн);

«Рейнджерс»: Джейк Труба (8 млн), Барклай Гудроу (3,64 млн) и Мика Зибанежад (8,5 млн);

«Оттава»: Джош Норрис (7,95 млн), Тома Шабо (8 млн), Джейкоб Чикран (4,6 млн), Доминик Кубалик (2,5 млн) и Тим Штюцле (8,35 млн);

«Филадельфия»: Кэм Эткинсон (5,875 млн), Шон Кутюрье (7,75 млн), Расмус Ристолайнен (5,1 млн) и Николас Делорье (1,75 млн);

«Питтсбург»: Джефф Картер (3,125 млн) и Ноэль Аччари (2 млн);

«Тампа»: Эрик Чернак (5,2 млн), Стивен Стэмкос (8,5 млн), Таннер Жанно (2,665 млн) и Конор Шири (2 млн);

«Торонто»: Давид Кемпф (2,4 млн), Джон Таварес (11 млн) и Митч Марнер (10,9 млн);

«Вашингтон»: Александр Овечкин (9,5 млн), Ти Джей Оши (5,75 млн), Ник Дженсен (4,05 млн) и Том Уилсон (5,16 млн).

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
вывод. в каждой команде есть пассажиры не играющие на свои деньги. а пацаны то не знали
+17
0
+17
У Питтсбурга пропущен карлссон 65
+10
-1
+9
Ответ Aikes
Вашингтону от этого рекорда что? Это его личный рекорд. За такие деньги стоять в левом круге на прямых ногах — это действительно неэффективно.
Вы действительно не понимаете? Для Вашика рекорд Ови-это деньги, узнаваемость, привлекательность клуба. В каждой статье, ролике, журнале будет указыватся лучший бомбардир всея нхл Овечкин Вашингтон. Вашингтон станет сокральным клубом как Чикаго в баскете. Плюсов немеренно. А то что на прямых ногах стоит в носу ковыряется, дык допустим Капризов, Мэтьюз там играют великолепно, а результат команды такой же как и у Вашика. И в чем эффективность их контрактов? Побед же нету, и ничего нету. А Санек прёт на вечный рекорд. Разве это не эффективность контракта?
+5
0
+5
Ответ IRON MAN
А где Нерс? У него с отрывом худший контракт в лиге.
На западе
+2
0
+2
Ответ Самый адовый Крикун
Я вижу только 15 клубов из 32
"из Восточной конференции"
+2
0
+2
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Где ты увидел слово "рейтинг"?
+4
-2
+2
Ответ IRON MAN
А где Нерс? У него с отрывом худший контракт в лиге.
Он будет в следующей серии
+1
0
+1
Овечкин вытащил пионер-отряд с лысым физруком в ПО и это оказывается не эффективно?)
+1
0
+1
у Овечкина самый эффективный контракт среди действующих игроков, поскольку рекорд УГ принесет большие дивиденды всей лиге!
+2
-1
+1
А как они эффективность меряют?
История с падением рекорда Грецки это неэффективная стратегия?
+2
-1
+1
Зибанежада зря добавили, в Питтсбурге можно было и троицу включить
+2
-1
+1
Ответ LudmilaProcofievna
Вы действительно не понимаете? Для Вашика рекорд Ови-это деньги, узнаваемость, привлекательность клуба. В каждой статье, ролике, журнале будет указыватся лучший бомбардир всея нхл Овечкин Вашингтон. Вашингтон станет сокральным клубом как Чикаго в баскете. Плюсов немеренно. А то что на прямых ногах стоит в носу ковыряется, дык допустим Капризов, Мэтьюз там играют великолепно, а результат команды такой же как и у Вашика. И в чем эффективность их контрактов? Побед же нету, и ничего нету. А Санек прёт на вечный рекорд. Разве это не эффективность контракта?
плюсую.
0
0
0
Ответ Al561
Вкусовщина. Контракт Овечкина можно вообще вывести за скобки
почему? потому что он Овечкин? или потому что вы за него болеете?
0
0
0
Ответ Aikes
почему? потому что он Овечкин? или потому что вы за него болеете?
ему не за игру платят
0
0
0
Ответ LudmilaProcofievna
Любой контракт тогда получается не эффективен, если команда не выигрывает чашку. Овечкин хотя бы за рекордом прёт. Какая допустим эффективность от контракта Мэтьюза, если команда не выигрывает?
Вашингтону от этого рекорда что? Это его личный рекорд. За такие деньги стоять в левом круге на прямых ногах — это действительно неэффективно.
+3
-3
0
Ответ Даня Чебыкин
у тебя овечкин шубскую увел?
все гораздо хуже, он превратил коллективную игру в личную наживу , не видя не партнеров , не команду не страну
0
0
0
Ответ Al561
ему не за игру платят
Это не контракт, а пенсия фактически.
0
0
0
Ответ lightrip
А как они эффективность меряют? История с падением рекорда Грецки это неэффективная стратегия?
вот и я про то же. С этой точки зрения (более правильной) контракт Овечкина должен считаться наиболее эффективным среди всех игроков НХЛ!
0
0
0
Ответ личные рекорды это не хоккей
если сравнить с биатлоном то Овечкин просто самый меткий стрелок выигравший золото в эстафете где решали судьбу побед другие, вспомните хоть один матч где он затащил или зарешал для команды как это делали настоящие заезды, его 1000 голов никому не нужны, мы всю жизнь будем помнить 2 гола Ковальчука в 2008м, гол Гусева и Капризова в финале ОИ, а еще не забудем " Ну не попёрло " на домашней Олимпиаде и минские мерсы " заезды" , очаровывайтесь дальше любители рекордов, побьет его он не сомневайтесь, на карачках, на носилках, ползком, в пустые ворота, на пенсии в 60 лет но побьет, а кому такой рекорд нужен?????
у тебя овечкин шубскую увел?
+1
-1
0
Ответ deligy
"из Восточной конференции"
Хорошо, пропустил. Но Флориды тут нет
0
0
0
Ответ Max Volkov
вывод. в каждой команде есть пассажиры не играющие на свои деньги. а пацаны то не знали
Я вижу только 15 клубов из 32
0
0
0
Проворов это вообще посмешище. Кто его в команде держит??? Просто удивительно.
0
0
0
Странно почему Кросби в нём нет тогда.
0
0
0
Что тут Пелек делает?
0
0
0
Вкусовщина.
Контракт Овечкина можно вообще вывести за скобки
+1
-1
0
интересно, что в этом списке есть ребята, отлично игравшие в предыдущих командах, но обмененные из-за кепки и уже не настолько полезные в новых командах.

Но в целом список странный для человека, не очень шарящего в продвинутой статистике (это я, например)
0
0
0
Ну что сказать... Овечкин - один из величайших, но он на сходе, и с этим ничего не поделаешь.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий