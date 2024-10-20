Профака о том, с кем было сложнее всего играть в КХЛ: «СКА был хорош, играл в стиле, похожем на АХЛ»

– С какой командой пока что было сложнее всего играть?

– СКА был хорош. Они играли в стиле, похожем на АХЛ – быстром, с большим количеством борьбы. Игроки всегда наседали, вообще не давая свободного пространства. Про «Локомотив » могу сказать то же самое.

– А если говорить об игроках?

– Евгений Кузнецов , он очень хорош. Еще назову Алекса Гальченюка , у него мощный бросок. Пока что изучаю других игроков, но есть много хороших. Много скоростных ребят, которые с легкостью могут тебя пройти, – сказал защитник «Нефтехимика ».