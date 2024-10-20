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Профака о том, с кем было сложнее всего играть в КХЛ: «СКА был хорош, играл в стиле, похожем на АХЛ»

– С какой командой пока что было сложнее всего играть?

СКА был хорош. Они играли в стиле, похожем на АХЛ – быстром, с большим количеством борьбы. Игроки всегда наседали, вообще не давая свободного пространства. Про «Локомотив» могу сказать то же самое.

– А если говорить об игроках?

Евгений Кузнецов, он очень хорош. Еще назову Алекса Гальченюка, у него мощный бросок. Пока что изучаю других игроков, но есть много хороших. Много скоростных ребят, которые с легкостью могут тебя пройти, – сказал защитник «Нефтехимика».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoНефтехимик
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАлекс Гальченюк
logoЛука Профака
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