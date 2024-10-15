Профака о поражении от СКА: «Разочаровывающий результат. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь»

Лука Профака высказался после матча против СКА (2:3 ОТ).

«Разочаровывающий результат. Не тот исход матча, которого мы хотели.

Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло», – сказал защитник «Нефтехимика » Лука Профака.