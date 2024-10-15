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Профака о поражении от СКА: «Разочаровывающий результат. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь»

Лука Профака высказался после матча против СКА (2:3 ОТ).

«Разочаровывающий результат. Не тот исход матча, которого мы хотели.

Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь, но этого не произошло», – сказал защитник «Нефтехимика» Лука Профака.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoНефтехимик
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