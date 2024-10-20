Защитник «Ванкувера» Майерс провел 1000-й матч в НХЛ и сделал ассист

Тайлер Майерс провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для 34-летнего защитника «Ванкувера » стала игра регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).

Сам Майерс в этой встрече отметился результативной передачей – это его первое очко в нынешнем сезоне.