Михеев получил травму – шайба попала в ногу после броска Майерса. В «Ванкувере» не ожидают, что повреждение серьезное

Теги травмы Ванкувер НХЛ Рик Токкет Тайлер Майерс Илья Михеев Хоккей

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев получил травму после попадания шайбы в ногу.

Россиянин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1), в котором отметился результативной передачей. 

В середине третьего периода шайба попала ему в ногу после броска партнера по команде Тайлера Майерса. Михеев покинул площадку с посторонней помощью. 

По словам главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета, после рентгена не ожидается, что травма является серьезной. 

Напомним, что из-за операции на колене, перенесенной в феврале этого года, Илья досрочно завершил предыдущий сезон. 

В текущем сезоне в его активе 12 (7+5) очков в 19 играх.

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2 комментария
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PatologoanatoM
Что-то не везёт пацанам, свои же подбивают. Сначала Миллер рихтанул личико Кузьменко. Теперь Майерс вышиб Илюху.
+9
0
+9
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Алексей Синяков
Что ж так не везëт Илюхе-то, здоровья🙏 Только ради него и смотрю Ванкувер
+6
0
+6
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