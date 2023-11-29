Михеев получил травму – шайба попала в ногу после броска Майерса. В «Ванкувере» не ожидают, что повреждение серьезное

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев получил травму после попадания шайбы в ногу.

Россиянин не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1), в котором отметился результативной передачей.

В середине третьего периода шайба попала ему в ногу после броска партнера по команде Тайлера Майерса. Михеев покинул площадку с посторонней помощью.

По словам главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета, после рентгена не ожидается, что травма является серьезной.

Напомним, что из-за операции на колене, перенесенной в феврале этого года, Илья досрочно завершил предыдущий сезон.

В текущем сезоне в его активе 12 (7+5) очков в 19 играх.