Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд «Вашингтона». У него 5 шайб на отрезке
Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд клуба.
Форвард «Вашингтона» сделал дубль с победным голом в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).
В активе 30-летнего нападающего стало 6 (5+1) очков в 4 играх в текущем сезоне.
Уилсон повторил рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии со старта сезона (4 матча). Он присоединился к Деннису Маруку (сезон-1979/80), Майку Гартнеру (1987/88) и Александру Овечкину (2013/14).
Рекорд лиги принадлежит Джо Мэлоуну (1917/18, «Монреаль», 14 матчей подряд с голами со старта сезона). Второй результат у Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 12 матчей).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости