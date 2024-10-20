Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд «Вашингтона». У него 5 шайб на отрезке

Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд клуба.

Форвард «Вашингтона » сделал дубль с победным голом в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

В активе 30-летнего нападающего стало 6 (5+1) очков в 4 играх в текущем сезоне.

Уилсон повторил рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии со старта сезона (4 матча). Он присоединился к Деннису Маруку (сезон-1979/80), Майку Гартнеру (1987/88) и Александру Овечкину (2013/14).

Рекорд лиги принадлежит Джо Мэлоуну (1917/18, «Монреаль», 14 матчей подряд с голами со старта сезона). Второй результат у Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 12 матчей).