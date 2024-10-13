Карбери о дебюте Дюбуа за «Вашингтон»: «Он был одним из наших лучших хоккеистов в матче с «Нью-Джерси». Играл очень хорошо, мощно»

Спенсер Карбери оценил игру Пьера-Люка Дюбуа в дебютном матче за «Вашингтон».

«Кэпиталс» уступили «Нью-Джерси» (3:5) в первой игре нового сезона НХЛ. Дюбуа отметился передачей.

«Я думаю, что он был одним из наших лучших игроков сегодня вечером. Думаю, что он играл очень хорошо, мощно.

Это звено (Коннор Макмайкл – Дюбуа – Том Уилсон – прим. Спортс’‘), видно, что у них есть некая химия, и они, безусловно, хорошо дополняют друг друга», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .