«Миннесота» ни разу не уступала в счете в основное время по ходу первых 5 игр в сезоне. Это 5-й случай в истории НХЛ
«Миннесота» ни разу не уступала в счете в основное время по ходу первых 5 игр.
«Уайлд» начали сезон с 3 побед и 2 поражений за пределами основного времени.
При этом по ходу этих 5 матчей команда ни разу не уступала в счете в основное время.
Это 5-й такой случай для стартовых отрезков в истории НХЛ. Ранее такое удавалось «Торонто» (1930/31, 5 игр), «Бостону» (1969/70, 7 игр, рекорд; 1990/91, 5 игр) и «Монреалю» (2015/16, 5 игр).
Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 8 очков и «+4» в 5 играх
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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