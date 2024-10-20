«Миннесота» ни разу не уступала в счете в основное время по ходу первых 5 игр в сезоне. Это 5-й случай в истории НХЛ

«Миннесота» ни разу не уступала в счете в основное время по ходу первых 5 игр.

«Уайлд» начали сезон с 3 побед и 2 поражений за пределами основного времени.

При этом по ходу этих 5 матчей команда ни разу не уступала в счете в основное время.

Это 5-й такой случай для стартовых отрезков в истории НХЛ . Ранее такое удавалось «Торонто » (1930/31, 5 игр), «Бостону » (1969/70, 7 игр, рекорд; 1990/91, 5 игр) и «Монреалю» (2015/16, 5 игр).

Капризов набрал 1+1 с «Коламбусом» и стал 2-й звездой матча. У него 8 очков и «+4» в 5 играх