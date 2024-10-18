Панарин с 3+1, Хофер с матчем на ноль против «Айлендерс» при 34 сэйвах и Кучеров с дублем – звезды дня в НХЛ
Артемий Панарин, Джоэл Хофер и Никита Кучеров – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с дублем в ворота «Вегаса» (4:3). Россиянин стал автором победной шайбы на 59:05 и возглавил снайперскую гонку с 6 шайбами в 3 играх.
Вторая звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, сыгравший на ноль против «Айлендерс» (1:0 ОТ). Канадец отразил все 34 броска по своим воротам.
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (3+1) очками в матче с «Детройтом» (5:2). Россиянин сделал 8-й хет-трик за карьеру в лиге (6-й – в составе клуба из Нью-Йорка) и делит лидерство в гонке бомбардиров с Евгением Малкиным (у обоих по 11 очков).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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