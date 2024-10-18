Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 6 шайбами в 3 играх. Панарин, Гюнтер и Коттер делят 2-е место с 5 голами у каждого

Никита Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 6 шайбами в 3 играх.

Форвард «Тампы » отметился дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3).

Из 7 очков россиянина в 3 играх на старте сезона 6 пришлись на заброшенные шайбы. Он единолично лидирует в гонке снайперов лиги .

Второе место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс », 5 голов в 4 играх, сегодня – хет-трик в ворота «Детройта»), Дилан Гюнтер («Юта», 5 в 5) и Пол Коттер («Нью-Джерси», 5 в 7).