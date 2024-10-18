Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 6 шайбами в 3 играх. Панарин, Гюнтер и Коттер делят 2-е место с 5 голами у каждого
Никита Кучеров возглавил гонку снайперов НХЛ с 6 шайбами в 3 играх.
Форвард «Тампы» отметился дублем в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3).
Из 7 очков россиянина в 3 играх на старте сезона 6 пришлись на заброшенные шайбы. Он единолично лидирует в гонке снайперов лиги.
Второе место делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 5 голов в 4 играх, сегодня – хет-трик в ворота «Детройта»), Дилан Гюнтер («Юта», 5 в 5) и Пол Коттер («Нью-Джерси», 5 в 7).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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