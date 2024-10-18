Буцаев о «Барысе»: «Местные игроки были, на национальность не смотрю. Мы занимаемся спортом, не политикой»

Вячеслав Буцаев высказался о казахстанских игроках в «Барысе».

– Одним из условий в вашей работе стояло большее привлечение местных игроков?

– Еще раз повторюсь, были местные игроки, но конкуренция есть конкуренция. Я не смотрю на национальность игрока, а смотрю на то, какую пользу он приносит в общее дело и победу команды.

Все-таки мы занимаемся профессиональным спортом, а не политикой. Конечно, если меня устраивал местный игрок, я его по моральным правилам не мог не ставить в состав. Такие игроки были, – сказал бывший главный тренер «Барыса».

Буцаев покинул тренерский штаб «Барыса». Он проработал 23 дня