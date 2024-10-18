Буцаев об уходе из «Барыса»: «Объяснил руководству, что на лавке должен быть один вожак. Благодарю коллег и болельщиков, в Астане останется частичка моего сердца»

Вячеслав Буцаев рассказал об уходе с поста главного тренера «Барыса».

Сегодня казахстанский клуб сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с Буцаевым . Он проработал в клубе 23 дня.

«В ситуации с «Барысом » все прошло профессионально в соответствии с регламентом КХЛ . Все те гарантии в контракте, которые я имел как главный тренер, были выполнены, и никто ни к кому претензий не имеет. Для многих в команде вчерашний день оказался как ушат ледяной воды на голову, но жизнь продолжается, люди делают выбор.

Что касается моего ухода из клуба, надо было пройти процедуру расторжения действующего контракта как главного тренера, который у меня был. И если бы я согласился на должность помощника, то надо было подписать новый трудовой договор.

Кроме того, я честно объяснил новому руководителю свою позицию и считаю, что она была правильно обоснована. Не могут быть вместе новый главный тренер и главный тренер, который работал до него, пускай короткий период.

Это будет неэтично, и, наверное, здесь будет присутствовать конфликт интересов. На лавке должен быть один хозяин, один вожак. В противном случае команда это чувствует, и мои обоснования этой ситуации, как я уверен, должны были быть так и сделаны.

Хотел бы высказать огромную благодарность коллегам за работу, персоналу, коллегам из других клубов за поддержку. Это очень ценно, как ценна и поддержка болельщиков в Астане. В моей биографии там останется частичка сердца», – сказал Вячеслав Буцаев.