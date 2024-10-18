В сексуальном насилии в отношении одной женщины в 2014-м обвинили восьмерых экс-хоккеистов OHL. Некоторые из них уже играют в НХЛ

Экс-игроков OHL обвинили в сексуальном насилии, некоторые из них уже играют в НХЛ.

Юниорская лига Онтарио (OHL) заявила в четверг, что воспринимает обвинения в сексуальном насилии против восьми бывших игроков «очень серьезно» и будет сотрудничать в рамках расследования.

В среду в репортаже CTV женщина сообщила, что в ноябре 2014 года подверглась сексуальному насилию со стороны восьми игроков OHL в доме, где жил 19-летний хоккеист, с которым она тогда состояла в отношениях. Она также отметила, что некоторые из этих игроков позже перешли в НХЛ .

Женщина, которой сейчас 32 года, заявила, что подала заявление в полицию провинции Онтарио в начале этого года.

В НХЛ прокомментировали ситуацию: «Мы глубоко обеспокоены любыми обвинениями подобного характера. У нас нет информации, кроме той, что была представлена в репортажах СМИ прошлой ночью».

В репортаже CTV не были названы имена игроков, которые могли быть замешаны, и ни одно из обвинений пока не рассматривалось в суде.

Об этом случае стало известно на фоне продолжающихся расследований против игроков национальных молодежных сборных Канады 2018 и 2003 годов по обвинениям в сексуальном насилии.

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