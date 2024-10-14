«Тампа» подарит билеты на 3 домашних игры спасателям, помогавшим во время ураганов «Милтон» и «Хелен». Хедман также пожертвовал 150 000 долларов

«Тампа» подарит билеты спасателям, помогавшим во время ураганов.

Их семьи, а также сотрудники некоторых других служб смогут бесплатно посетить домашние игры клуба против «Ванкувера» (15 октября), «Вегаса» (17 октября) и «Миннесоты» (24 октября).

Ураганы «Милтон» и «Хелен» обрушились на Флориду и другие штаты в конце сентября и в октябре, нанеся существенный урон инфраструктуре и местным жителям.

Владелец клуба Джефф Винник пообещал выделить 2 миллиона долларов на помощь пострадавшим, а весь состав «Тампа-Бэй » посетил спасателей.

Виктор Хедман также лично пожертвовал 150 000 долларов полицейскому департаменту Тампы и Фонду береговой охраны.