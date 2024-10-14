«Тампа» подарит билеты на 3 домашних игры спасателям, помогавшим во время ураганов «Милтон» и «Хелен». Хедман также пожертвовал 150 000 долларов
«Тампа» подарит билеты спасателям, помогавшим во время ураганов.
Их семьи, а также сотрудники некоторых других служб смогут бесплатно посетить домашние игры клуба против «Ванкувера» (15 октября), «Вегаса» (17 октября) и «Миннесоты» (24 октября).
Ураганы «Милтон» и «Хелен» обрушились на Флориду и другие штаты в конце сентября и в октябре, нанеся существенный урон инфраструктуре и местным жителям.
Владелец клуба Джефф Винник пообещал выделить 2 миллиона долларов на помощь пострадавшим, а весь состав «Тампа-Бэй» посетил спасателей.
Виктор Хедман также лично пожертвовал 150 000 долларов полицейскому департаменту Тампы и Фонду береговой охраны.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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