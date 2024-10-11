Алексей Василевский об урагане «Милтон» во Флориде: «Я общался с Андреем. Слава богу, игроки «Тампы» уехали в безопасное место – с семьями и домашними питомцами»
Из-за урагана «Милтон» НХЛ перенесла матч регулярного чемпионата между «Тампой» и «Каролиной», который должен был состояться 13 октября.
12 октября команды сыграют друг с другом в Роли.
«Я с Андреем [вратарем «Лайтнинг» Андреем Василевским] общался. Команда, семьи с домашними питомцами заранее уехали в Каролину. Что касается самого урагана, это происходит во Флориде постоянно.
Думаю, что там недвижимость, ценные вещи страхуют в порядке вещей из-за этого. Слава богу, они далеко от Флориды, уехали в безопасное место и готовятся к матчу», – сказал защитник «Салавата».
По информации мониторингового ресурса PowerOutage, без электричества остаются более 3 млн жителей штата. По последним данным, в результате удара стихии погибли по меньшей мере 12 человек.
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