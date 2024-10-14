Миса лидирует в снайперской гонке OHL с 11 шайбами в 7 играх, Мартон – в гонке бомбардиров с 16 очками. Оба форварда – в числе фаворитов драфта НХЛ-2025

Форвард Майкл Миса лидирует в гонке снайперов OHL с 11 шайбами в 7 играх.

17-летний нападающий «Сагино» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио с «Су Грейхаундс» (2:3).

На счету канадца стало 14 (11+3) очков в 7 играх при полезности «+7». Он занимает 4-е место в гонке бомбардиров лиги и 1-е – в гонке снайперов.

Лидирует в гонке бомбардиров 17-летний нападающий «Брэмптона» Портер Мартон с 16 (7+9) баллами в 7 играх при полезности «+9».

Оба игрока входят в число фаворитов драфта НХЛ-2025.