Мичков против «Сиэтла»: передача, 1 бросок и «минус 2» за 21:54 – личный рекорд по времени в НХЛ. У него 4 очка и «минус 5» в 4 играх
Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом».
«Филадельфия» уступила «Кракену» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У 19-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 4 играх сезона при общей полезности «минус 5».
Сегодня Матвей (21:54 – личный рекорд по времени в лиге, первое время среди форвардов «Флайерс», 5:58 – в большинстве, 0:21 – в меньшинстве, «минус 2») один раз бросил в створ ворот и один раз мимо, а также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости