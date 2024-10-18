Мичков против «Сиэтла»: передача, 1 бросок и «минус 2» за 21:54 – личный рекорд по времени в НХЛ. У него 4 очка и «минус 5» в 4 играх

Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом».

«Филадельфия » уступила «Кракену» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

У 19-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 4 играх сезона при общей полезности «минус 5».

Сегодня Матвей (21:54 – личный рекорд по времени в лиге, первое время среди форвардов «Флайерс», 5:58 – в большинстве, 0:21 – в меньшинстве, «минус 2») один раз бросил в створ ворот и один раз мимо, а также получил малый штраф.