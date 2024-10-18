У «Трактора» 8 побед в 9 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
«Трактор» одержал 8-ю победу в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Салават Юлаев» со счетом 4:2.
Это 8-я победа «Трактора» в 9 последних матчах чемпионата. На этом отрезке команда проиграла только «Авангарду» (1:3).
Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 17 играх.
У «Салавата» 5-е поражение в последних 8 играх. Команда тренера Виктора Козлова идет 7-й на Востоке, набрав 16 баллов в 14 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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