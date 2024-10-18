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У «Трактора» 8 побед в 9 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке

«Трактор» одержал 8-ю победу в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Салават Юлаев» со счетом 4:2. 

Это 8-я победа «Трактора» в 9 последних матчах чемпионата. На этом отрезке команда проиграла только «Авангарду» (1:3). 

Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 17 играх. 

У «Салавата» 5-е поражение в последних 8 играх. Команда тренера Виктора Козлова идет 7-й на Востоке, набрав 16 баллов в 14 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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