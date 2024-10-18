У «Трактора» 8 побед в 9 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке

«Трактор» одержал 8-ю победу в 9 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Салават Юлаев » со счетом 4:2.

Это 8-я победа «Трактора » в 9 последних матчах чемпионата. На этом отрезке команда проиграла только «Авангарду» (1:3).

Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 17 играх.

У «Салавата» 5-е поражение в последних 8 играх. Команда тренера Виктора Козлова идет 7-й на Востоке, набрав 16 баллов в 14 матчах.