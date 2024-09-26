Как за 134 секунды перевернуть матч с 0:2 – показательная инструкция от «Салавата»

Мгновенный камбэк.

«Салават Юлаев» все еще обходится без неудачных серий – после каждого поражения команда сразу исправляется. Вот и теперь уфимский клуб обыграл «Трактор» (5:3). Это уже вторая победа «Салавата» над челябинцами в сезоне-2024/25: в Уфе был успех в серии буллитов (2:1 Б).

По первой половине новой игры никто не предполагал, что итоговый счет будет таким. «Трактор» серьезно взялся за дело: вел по счету и контролировал матч. Потом случился неожиданный камбэк «Салавата».

Как «Трактор» упустил преимущество: игру сломали удаления, а провал начался во время большинства

Матч складывался совсем не в пользу Уфы. Смотрите сами:

● Александр Самонов справился с буллитом Максима Шабанова (сам и привез момент – выбросил клюшку). Не самая обычная ситуация: в предыдущем матче этих команд Шабанов как раз буллит реализовал. «Салавату» это все равно не сильно помогало.

● В первом периоде «Трактор» перебросал «Салават» 19:11. У Самонова было много работы и помимо противостояния Шабанову: несколько раз он по-настоящему спасал Уфу. Клуб даже выпустил подборку с сэйвами вратаря (смотрите тут ).

● Хозяева вели 2:0 – дважды отличился нападающий Александр Кадейкин, ранее как раз игравший в Уфе. Для 30-летнего игрока это первые очки в регулярке-2024/25. Он перешел в «Трактор» летом, а в предыдущем сезоне выступал за СКА.

Потом произошел резкий перелом, главным фактором которого послужили удаления игроков «Трактора». Сначала на штраф Хмелевского ответили Светлаков и Блажиевский (оба за подножку). В самом конце большинства 4-на-3 «Салават» отыграл первую шайбу – Ремпал первым успел на добивание после отскока от борта.

Через 26 секунд счет сравнял Нэйтан Тодд. Канадец подставил клюшку под бросок вышедшего со скамейки штрафников Хмелевского.

Но «Трактор» удалился еще раз – сфолил Илья Николаев. И за это «Салават» тоже наказал соперника: Ремпал с пятака замкнул передачу Шарова.

Три шайбы Уфы разделили 134 секунды . Реакция главного тренера «Трактора» Бенуа Гру на такие события была интересной.

В итоге Уфа довела дело до победы (в отличие от «Трактора»).

Что еще происходило вокруг камбэка: Робинсон выбил стекло, Ремпал набрал четыре очка

В игре было достаточно интересного и помимо скорострельности «Салавата» – зрелище обе команды дали мощное.

● Защитник гостей Сергей Варлов крепко приложил Бадди Робинсона. Это не должно удивлять: Робинсон был одним из главных действующих лиц серии первого раунда между этими командами в плей-офф-2024, поэтому теперь любой игрок «Салавата» встречает его по-особенному.

Ситуация примечательна другим: американец врезался в заградительное стекло и выбил его. Матч прервался на несколько минут.

● Нападающий Шелдон Ремпал не просто поучаствовал в камбэке, но и стал лучшим игроком матча – выбил 2+2. Теперь у главного летнего новичка Уфы уже 10 (5+5) очков в 8 матчах. Классный старт нового этапа карьеры.

● «Салават» показывает характер в третьем матче подряд. В Ярославле команда отыгралась с 0:2 и победила в овертайме, а в игре с «Металлургом» уфимцы чуть не ушли с 0:4 – забросили три шайбы и заставили соперников понервничать. Сейчас случился еще один камбэк в Челябинске.

● Бенуа Гру высказался о дисциплине команды достаточно четко: «Все шло хорошо до того момента, когда мы себе выстрелили в ногу этими удалениями. Игра перевернулась на 180 градусов . Мы, разумеется, пытались вернуться, но тот момент все изменил».

Вряд ли из этого матча стоит делать глобальные выводы. Разве что уфимские болельщики могут радоваться готовности команды выжимать максимум даже из таких игр, когда ничего не складывается. Во многом благодаря этому «Салават» сейчас идет в лидерах Востока (12 очков за 8 матчей, третье место).

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Фото: vk.com/hcsalavat