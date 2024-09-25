Гру о 3:5 с «Салаватом»: «Трактор» выстрелил себе в ногу с удалениями – соперник реализовал большинство, игра перевернулась»
Челябинский клуб проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Казалось, что игра шла хорошо до того момента, когда мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями. Соперник реализовал большинство, и игра перевернулась на 180 градусов. Мы, разумеется, пытались вернуться в игру, но этот момент все поменял.
– Почему разбили сочетание Ткачева и Шабанова?
– Я уже говорил, что если мне нравится игра того или иного звена, то я его обычно не трогаю. Но если, на мой взгляд, им есть куда расти, и они могут генерировать еще больше моментов, то я стараюсь что-то менять.
У нас нет такого, что какое-то звено высечено на камне и что из-за этого меняться ничего не будет. В этом матче наши звенья выглядели хорошо, мы пытались их скомбинировать, – сказал главный тренер «Трактора».
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