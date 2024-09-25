  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о 3:5 с «Салаватом»: «Трактор» выстрелил себе в ногу с удалениями – соперник реализовал большинство, игра перевернулась»
1

Гру о 3:5 с «Салаватом»: «Трактор» выстрелил себе в ногу с удалениями – соперник реализовал большинство, игра перевернулась»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Салаватом».

Челябинский клуб проиграл со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Казалось, что игра шла хорошо до того момента, когда мы сами себе выстрелили в ногу с этими удалениями. Соперник реализовал большинство, и игра перевернулась на 180 градусов. Мы, разумеется, пытались вернуться в игру, но этот момент все поменял.

– Почему разбили сочетание Ткачева и Шабанова?

– Я уже говорил, что если мне нравится игра того или иного звена, то я его обычно не трогаю. Но если, на мой взгляд, им есть куда расти, и они могут генерировать еще больше моментов, то я стараюсь что-то менять.

У нас нет такого, что какое-то звено высечено на камне и что из-за этого меняться ничего не будет. В этом матче наши звенья выглядели хорошо, мы пытались их скомбинировать, – сказал главный тренер «Трактора». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoВладимир Ткачев
logoМаксим Шабанов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Шабанова: «К нему есть интерес со стороны НХЛ. Переговоры с «Трактором» не вели – обратимся к Новому году, надо присмотреться к Гру»
323 сентября, 11:10
Потапов о Гру: «Игроки, которые с ним работали, сказали, что это копия Хартли. Видение хоккея, диалог с игроками, пресс-конференции – практически то же самое»
21 сентября, 08:21
Артюхин о «Тракторе»: «Замечательно, что Гру не стал загонять команду в тиски схем, позволив Шабанову, Кравцову и другим ребятам творить на льду»
19 сентября, 08:10
Экс-директор «Трактора» о Гру: «Сможет разбить стереотип, что иностранные тренеры в клубе не приживаются, будем надеяться. Большого потенциала у команды пока не вижу»
317 сентября, 17:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Авангард» 17 периодов подряд не забивает в равных составах – с матча против «Амура»
333 минуты назад
«Авангард» проиграл в 6-м матче подряд. Команда Звягина идет 8-й на Востоке
16сегодня, 19:01
КХЛ. «Металлург» уступил «Спартаку», «Локомотив» победил «Авангард», «Ак Барс» был сильнее «Лады», «Салават» обыграл «Трактор»
284сегодня, 18:50
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» против «Флориды», «Миннесота» встретится с «Далласом»
17сегодня, 18:45
Ротенберг о Деанджело в СКА: «Благодарны «Газпрому» и лично Миллеру, что можем развиваться и прогрессировать. К нам приезжают лучшие хоккеисты мира»
37сегодня, 18:43
Разин о 3:4 со «Спартаком»: «Обвинять во всех грехах Набокова… Уважаемый Ротенберг сказал бы, что это один из ведущих игроков КХЛ. Просто таким составом побеждать всех невозможно»
8сегодня, 18:18
Ротенберг о Деанджело в СКА: «У Тони прадедушка и прабабушка – итальянцы. Идет культурный обмен. Растрелли застраивал Петербург, пересечений много. Итальянцы близки к россиянам»
55сегодня, 17:56
У Ремпала 2 гола и 2 ассиста против «Трактора». Форвард «Салавата» набрал 5+5 в 8 матчах сезона КХЛ
11сегодня, 17:46Видео
«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд. У команды Гатиятулина 5 побед в 7 матчах сезона КХЛ
5сегодня, 17:27
Ротенберг о контракте Деанджело: «Формально на сезон, но СКА хочет долгосрочного сотрудничества. Рассчитываем, что все внесут вклад в борьбу за Кубок Гагарина»
5сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Вовченко после 3:4 со «Спартаком»: «Металлург» заигрался в атаке, пропустил нелепые голы. Будем настраиваться на Казань, чтобы порадовать болельщиков»
5 минут назад
Гатиятулин о 4:3 с «Ладой»: «В Тольятти всегда непросто. «Ак Барсу» нельзя терять концентрацию, после 2-й шайбы это случилось. Внесли коррективы в перерыве, проявили характер»
19 минут назад
Быков о Буцаеве: «Бывший игрок с высоким IQ может принести «Барысу» пользу. Иностранный опыт и знание языков помогут»
сегодня, 18:29
Форвард «Лады» Сафин о Ягре: «Два года назад он играл наравне с остальными, будто только набирает обороты. Не понимаю, как он это делает. Красава»
сегодня, 17:14
Жамнов о 4:3 с «Металлургом»: «История у «Спартака» не самая хорошая в Магнитогорске, просили игроков ломать это. Солидность появляется при стабильности, пока с этим проблема»
2сегодня, 17:02
Лямкин провел 500-й матч в КХЛ. У защитника «Ак Барса» 93 (14+79) балла
3сегодня, 16:11Фото
«Локомотив» и «Динамо» Минск обменялись февральскими домашними матчами
3сегодня, 15:56
Плющев о Буцаеве: «Для «Барыса» не лучший выбор: он системный человек, который привык делать то, что говорят. Не тот, кто сумеет все перелопатить и вытащить команду»
4сегодня, 15:17
«Торпедо» отправило Берлева в ВХЛ для набора формы. Форвард перешел из «Адмирала» в межсезонье
1сегодня, 14:57
18-летний Люзенков из «Сибирских Снайперов» забил лакросс-гол в матче МХЛ
сегодня, 13:47Видео