Малкин про «Селки Трофи»: «Было бы приятно выиграть, но сезон только начался, рано об этом думать. Я прошел долгий путь к 500-му голу в НХЛ, хочу просто насладиться моментом»
«Селки Трофи» вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
«Было бы приятно выиграть «Селке». Но сезон только начался, сыграно всего пять матчей, пока рано об этом думать. О чем я действительно хочу думать сейчас, так это о двух голах, которые я забил в этом сезоне.
Я хочу немного успокоиться и насладиться моментом, потому что прошел долгий и трудный путь к своему 500-му голу. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Я также очень рад за Сида [Кросби], который набрал свое 1600-е очко.
Мы еще и выиграли сумасшедший матч в овертайме. Я хорошо подготовился к сезону, нахожусь в отличной форме. Посмотрим, что будет дальше», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Малкин – второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние
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