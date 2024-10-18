Малкин про «Селки Трофи»: «Было бы приятно выиграть, но сезон только начался, рано об этом думать. Я прошел долгий путь к 500-му голу в НХЛ, хочу просто насладиться моментом»

Евгений Малкин хотел бы выиграть приз лучшему форварду оборонительного плана.

«Селки Трофи» вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

«Было бы приятно выиграть «Селке». Но сезон только начался, сыграно всего пять матчей, пока рано об этом думать. О чем я действительно хочу думать сейчас, так это о двух голах, которые я забил в этом сезоне.

Я хочу немного успокоиться и насладиться моментом, потому что прошел долгий и трудный путь к своему 500-му голу. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что горжусь собой. Я также очень рад за Сида [Кросби ], который набрал свое 1600-е очко.

Мы еще и выиграли сумасшедший матч в овертайме. Я хорошо подготовился к сезону, нахожусь в отличной форме. Посмотрим, что будет дальше», – сказал нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин .

Малкин – второй после Овечкина по голам. Но он тоже наше достояние