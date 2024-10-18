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Плющев о возможном возвращении Федорова в ЦСКА: «Надо строить команду, такой вариант удовлетворил бы многих. Он единственный, кто имеет прямое отношение к клубу»

Владимир Плющев высказался о возможном назначении Сергея Федорова тренером ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб может уволить нынешнего главного тренера Илью Воробьева в случае неудач в предстоящих матчах. Федоров – один из вариантов на замену. 

Вчера ЦСКА проиграл СКА (4:5 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Как прогнозировал игру со СКА, так примерно и получилось. Плотный хоккей, принципиальные соперники. Но на одном энтузиазме ЦСКА играть не сможет. Можно на что-то рассчитывать, но не на длинной дистанции.

Возможное возвращение Федорова? Пожалуй, он единственный человек на сегодняшний день, кто имеет прямое отношение к ЦСКА, это очень важно.

У него были проблемы в прошлом сезоне, но если надо выстраивать команду, такой вариант удовлетворил бы многих. Особенно болельщиков. В то же время у Федорова тоже не самая большая тренерская практика, поэтому надо будет взять кого-то опытного «подмышку» – в штаб», – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЦСКА
logoИлья Воробьев
logoВладимир Плющев
logoСергей Федоров
logoКХЛ
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