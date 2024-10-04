Плющев о поражении ЦСКА 0:7: «Выполнили установку Воробьева – быстро бегали. Хоккей – не беготня. Если вам интересно – бегайте. Проиграли практически по всем статьям»

Владимир Плющев прокомментировал крупное поражение ЦСКА.

Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Металлургу » (0:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Я не помню в истории ЦСКА поражений с таким счетом. Они проигрывали иногда, пять пропускали. Но чтобы проиграть практически по всем статьям игру у себя на площадке со счетом 0:7, такое было сложно представить.

Могу сказать следующее: ребята выполнили установку тренера – быстро бегали по площадке.

Воробьев же всегда говорил, что он сторонник быстрого хоккея. Вот они и навязали беготню на площадке, а соперник играл в хоккей. Хоккей – не беготня. Это игра: умная, хитрая.

У ЦСКА хороший состав, но нельзя бегать по площадке за голами. Надо их создавать, а это сделать было сложно, поэтому меня не удивило поражение. Удивил счет. Проиграли практически по всем статьям.

Самое главное, что до конца игры команда не изменила свой рисунок: как бегала, так и продолжила.

Если вам это интересно, бегайте. В хоккей люди играют, а не бегают», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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