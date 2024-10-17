ЦСКА может уволить Воробьева в случае неудач в предстоящих матчах. Федоров – один из вариантов на замену (Артур Хайруллин)

ЦСКА может отправить Илью Воробьева в отставку.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 19 очков после 16 игр.

«Хотите утреннюю бомбу? Слышал, что еще пара неудачных матчей могут стоить места главного тренера Илье Воробьеву .

И один из вариантов на замену – Сергей Федоров », – написал Хайруллин.

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Гагарина. В марте ЦСКА решил не продлевать контракт с Федоровым, Воробьев был назначен главным тренером.