ЦСКА может уволить Воробьева в случае неудач в предстоящих матчах. Федоров – один из вариантов на замену (Артур Хайруллин)
ЦСКА может отправить Илью Воробьева в отставку.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Клуб проиграл 4 из 5 последних матчей. На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 19 очков после 16 игр.
«Хотите утреннюю бомбу? Слышал, что еще пара неудачных матчей могут стоить места главного тренера Илье Воробьеву.
И один из вариантов на замену – Сергей Федоров», – написал Хайруллин.
Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Гагарина. В марте ЦСКА решил не продлевать контракт с Федоровым, Воробьев был назначен главным тренером.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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