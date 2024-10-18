«Динамо» заплатит «Салавату» 1 000 рублей за Гуськова. Форварда обменяли на денежную компенсацию («СЭ»)

«Динамо» заплатит «Салавату» 1 000 рублей за Матвея Гуськова.

Сегодня уфимский клуб обменял 23-летнего нападающего на денежную компенсацию.

По информации «Спорт-Экспресса», размер компенсации составит 1 000 рублей – минимально возможное значение по регламенту лиги.

В сезоне-2024/25 Гуськов провел 10 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 5».

Контракт хоккеиста рассчитан до 2026 года.