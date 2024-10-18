«Динамо» выменяло Гуськова у «Салавата» на денежную компенсацию

Матвей Гуськов стал игроком московского «Динамо».

Бело-голубые и «Салават Юлаев » произвели обмен, в результате которого нападающий перешел в «Динамо».

Взамен уфимцы получат денежную компенсацию.

23-летний нападающий подписал с «Динамо » двухлетний контракт, который носит односторонний характер.

В сезоне-2024/25 Матвей Гуськов провел 10 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ при показателе полезности «-5» и не набрал очков.