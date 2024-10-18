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«Динамо» выменяло Гуськова у «Салавата» на денежную компенсацию

Матвей Гуськов стал игроком московского «Динамо».

Бело-голубые и «Салават Юлаев» произвели обмен, в результате которого нападающий перешел в «Динамо».

Взамен уфимцы получат денежную компенсацию.

23-летний нападающий подписал с «Динамо» двухлетний контракт, который носит односторонний характер. 

В сезоне-2024/25 Матвей Гуськов провел 10 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ при показателе полезности «-5» и не набрал очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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