Глотов о матче с ЦСКА: «СКА победил – это самое главное. Эмоции суперские, игра – бомба!»

Василий Глотов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (5:4 ОТ).

«Победили – это самое главное. Эмоции суперские, игра – бомба! Не думали о том, что ЦСКА будет мстить за 0-6 в прошлом сезоне. Может, где-то и помнили об этом, но не перед игрой точно. Даже мысли такой не было на установке.

Независимо от прошлого сезона это очень серьезный соперник, у нас всегда очень плотные игры, давняя история между двумя командами. Накал был и так.

Тяжело сказать, почему дважды пропускали сразу после перерыва. Надо посмотреть видео и разобраться, в чем причина. Все произошло очень быстро. Нужно время, чтобы осознать, почему так случилось», – сказал нападающий СКА Василий Глотов.