Панарин делит с Малкиным лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – у обоих россиян по 11 очков
Артемий Панарин делит с Евгением Малкиным лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» сегодня набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:2).
32-летний россиянин с 11 (5+6) очками в 4 играх делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с 38-летним форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным (11 очков в 5 играх, 2+9).
На третьем месте идет форвард «Вегаса» Джек Айкел с 10 (2+8) баллами в 5 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости