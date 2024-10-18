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  • Ротенберг о 15 очках Деанджело в 9 матчах: «Можно еще лучше, нет предела совершенству. Если посмотреть историю Тони, проверить статистику, то это не должно удивлять»
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Ротенберг о 15 очках Деанджело в 9 матчах: «Можно еще лучше, нет предела совершенству. Если посмотреть историю Тони, проверить статистику, то это не должно удивлять»

Роман Ротенберг не удивлен высокой результативности Энтони Деанджело в СКА.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Американец набрал 2 (1+1) очка в этой игре, теперь на счету защитника 15 (2+13) баллов в 9 матчах сезона-2024/25.

– Про моего любимца Деанджело, я не агент, если что... 

– Но фанат.

– Скажем так, он меня удивляет. 

– А чем он вас удивляет? 

– 15 очков за 9 матчей, такого еще в истории СКА в КХЛ, наверное, не было. 

– Если вы посмотрите историю Тони, то это не должно вас удивлять. Проверьте его статистику. 

– Так стремительно не было. 

– Проверьте его статистику. С кем он играл, где он играл, в каких командах, на каких позициях, какая у него была роль. Вы все поймете. 

– То есть вас его результативность не удивляет? 

– Нет. Можно даже еще лучше. Нет предела совершенству, вы же знаете, – сказал главный тренер СКА.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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