Ротенберг о 15 очках Деанджело в 9 матчах: «Можно еще лучше, нет предела совершенству. Если посмотреть историю Тони, проверить статистику, то это не должно удивлять»

Роман Ротенберг не удивлен высокой результативности Энтони Деанджело в СКА.

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Американец набрал 2 (1+1) очка в этой игре, теперь на счету защитника 15 (2+13) баллов в 9 матчах сезона-2024/25.

– Про моего любимца Деанджело, я не агент, если что...

– Но фанат.

– Скажем так, он меня удивляет.

– А чем он вас удивляет?

– 15 очков за 9 матчей, такого еще в истории СКА в КХЛ, наверное, не было.

– Если вы посмотрите историю Тони, то это не должно вас удивлять. Проверьте его статистику.

– Так стремительно не было.

– Проверьте его статистику. С кем он играл, где он играл, в каких командах, на каких позициях, какая у него была роль. Вы все поймете.

– То есть вас его результативность не удивляет?

– Нет. Можно даже еще лучше. Нет предела совершенству, вы же знаете, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг об атмосфере в СКА: «Группа мужиков собирается и идет в лес на охоту – у нас перед каждой игрой так, суровые мужики в команде. Понимаем, что где-то волки, медведи, может все что угодно произойти»

Ротенберг о СКА: «Хотим всегда играть ярко – как Аршавин, когда он за «Арсенал» забил 4 гола «Ливерпулю» на «Энфилде»