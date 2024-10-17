Кузнецов набрал очки в 4-м матче подряд – сегодня 2 ассиста против ЦСКА. У форварда СКА 11 баллов в 12 играх
Евгений Кузнецов набрал 11 очков в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА сегодня дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).
32-летний нападающий петербургского клуба сделал 2 результативные передачи в этом матче. Кузнецов набрал очки в 4-й игре подряд.
Таким образом, в активе нападающего 11 (4+7) очков в 12 матчах чемпионата. С подробной статистикой Кузнецова можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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