Кузнецов набрал очки в 4-м матче подряд – сегодня 2 ассиста против ЦСКА. У форварда СКА 11 баллов в 12 играх

Евгений Кузнецов набрал 11 очков в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА сегодня дома обыграл ЦСКА (5:4 ОТ).

32-летний нападающий петербургского клуба сделал 2 результативные передачи в этом матче. Кузнецов набрал очки в 4-й игре подряд.

Таким образом, в активе нападающего 11 (4+7) очков в 12 матчах чемпионата. С подробной статистикой Кузнецова можно ознакомиться здесь .