Деанджело набрал очки в 6-й игре подряд. У защитника СКА 15 баллов в 9 матчах сезона

Энтони Деанджело набрал очки в 6-й игре подряд.

СКА играет с ЦСКА (3:2 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Американский защитник петербуржцев Энтони Деанджело открыл счет в этой игре с передачи Евгения Кузнецова. Кроме того, американец отметился результативной передачей.

Деанджело продлил свою результативную серию до 6 матчей. Всего на счету защитника теперь 15 (2+13) очков в 9 матчах сезона-2024/25.