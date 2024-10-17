Деанджело набрал очки в 6-й игре подряд. У защитника СКА 15 баллов в 9 матчах сезона
Энтони Деанджело набрал очки в 6-й игре подряд.
СКА играет с ЦСКА (3:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Американский защитник петербуржцев Энтони Деанджело открыл счет в этой игре с передачи Евгения Кузнецова. Кроме того, американец отметился результативной передачей.
Деанджело продлил свою результативную серию до 6 матчей. Всего на счету защитника теперь 15 (2+13) очков в 9 матчах сезона-2024/25.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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