Шипачев о том, чего не хватило для 1000 матчей в НХЛ: «997 игр. Совсем чуть-чуть. Любой опыт – это опыт. Сыграл 3 матча, забил гол. Не все могут похвастаться этим»
Вадим Шипачев высказался о своем выступлении в НХЛ.
В сезоне-2017/18 нападающий провел 3 матча в лиге за «Вегас».
15 октября Шипачев стал вторым игроком в истории, проведшим 1000 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Ты едва не провел 1000 матчей в НХЛ. Чего тебе не хватило?
– 997 игр. Совсем чуть-чуть. Они же по тысяче играют за сезон.
– Для тебя это стало историей, которую ты вспоминаешь с улыбкой.
– Любой опыт – это опыт. Из той ситуации можно вынести хорошие позитивные моменты.
Повторюсь, что сыграл три игры в НХЛ, забил гол. Не все могут похвастаться этим, – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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