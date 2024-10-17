Вадим Шипачев высказался о своем выступлении в НХЛ.

В сезоне-2017/18 нападающий провел 3 матча в лиге за «Вегас ».

15 октября Шипачев стал вторым игроком в истории, проведшим 1000 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Ты едва не провел 1000 матчей в НХЛ. Чего тебе не хватило?

– 997 игр. Совсем чуть-чуть. Они же по тысяче играют за сезон.

– Для тебя это стало историей, которую ты вспоминаешь с улыбкой.

– Любой опыт – это опыт. Из той ситуации можно вынести хорошие позитивные моменты.

Повторюсь, что сыграл три игры в НХЛ , забил гол. Не все могут похвастаться этим, – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев .