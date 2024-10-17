«Даллас» и Эттинджер подписали контракт на 8 лет. Кэпхит – 8,25 млн долларов

Джейк Эттинджер подписал новый контракт с «Далласом» на 8 лет.

Пресс-служба «Старс» объявила о подписании нового контракта с 25-летним голкипером на общую сумму 66 миллионов долларов. Кэпхит – 8,25 миллиона долларов.

Новое соглашение будет действовать с сезона-2025/26.

«Джейк зарекомендовал себя как один из элитных вратарей в НХЛ . Его уникальное сочетание габаритов, атлетизма и психологической устойчивости помогло нашей команде достичь новых высот с тех пор, как он выступает у нас.

Он является неотъемлемой частью нашего костяка, который позволит нам бороться за Кубок Стэнли в этом сезоне, а также на протяжении многих лет.

Я рад, что Джейк и его жена Кеннеди станут частью нашей семьи на долгие годы», – сказал генеральный менеджер «Далласа » Джим Нилл .

Изображение: nhl.com/stars