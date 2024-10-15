Бирюков о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Он большой мастер. Такие игроки нужны нашему хоккею. Желаю, чтобы он побил как можно больше рекордов»
Евгений Бирюков поздравил Вадима Шипачева с 1000-й игрой в КХЛ.
Форвард минского «Динамо» стал вторым игроком в истории, проведшим 1000 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. Рекордсменом является Бирюков (1001 матч).
– Я поздравляю Вадима с этим достижение, после сделаю это лично. Хочу пожелать ему удачи, чтобы играл как можно дольше.
Он большой мастер и молодец. Такие игроки нужны нашему хоккею, как говорится.
– Не жаль ли вам, что буквально через пару матчей Вадим превзойдет вас по количеству игр в КХЛ?
– Нет, конечно. Эти рекорды на то и существуют, чтобы их бить (смеется). Самым главным было пробить эту отметку.
Я только рад за Вадима и желаю, чтобы побил как можно больше рекордов, – сказал экс-защитник Евгений Бирюков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости