Бирюков о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Он большой мастер. Такие игроки нужны нашему хоккею. Желаю, чтобы он побил как можно больше рекордов»

Евгений Бирюков поздравил Вадима Шипачева с 1000-й игрой в КХЛ.

Форвард минского «Динамо » стал вторым игроком в истории , проведшим 1000 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ. Рекордсменом является Бирюков (1001 матч).

– Я поздравляю Вадима с этим достижение, после сделаю это лично. Хочу пожелать ему удачи, чтобы играл как можно дольше.

Он большой мастер и молодец. Такие игроки нужны нашему хоккею, как говорится.

– Не жаль ли вам, что буквально через пару матчей Вадим превзойдет вас по количеству игр в КХЛ?

– Нет, конечно. Эти рекорды на то и существуют, чтобы их бить (смеется). Самым главным было пробить эту отметку.

Я только рад за Вадима и желаю, чтобы побил как можно больше рекордов, – сказал экс-защитник Евгений Бирюков .