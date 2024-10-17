У «Авангарда» 11 поражений в 14 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке
«Авангард» потерпел 11-е поражение в 14 последних играх в КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина проиграла «Спартаку» (5:6) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 11-е поражение «Авангарда» в 14 последних играх чемпионата.
Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 17 матчах.
23 октября «Авангард» на домашней арене сыграет с «Трактором».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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