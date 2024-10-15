Филатов про «Авангард»: «Нужно дать Звягину поработать – не все так плохо. Увольнять на данном этапе рано»

Никита Филатов считает, что Авангарду не нужно уволять Сергея Звягина.

«В нашем шоу от меня сидит товарищ слева, который Звягина увольняет с мая (смеется). У меня не такая радикальная позиция.

Я бы, если честно, на этом этапе ничего не делал. Не думаю, что там все так плохо. Нужно дать еще шанс Звягину поработать.

Это примерно та же самая история, что произошла с Немировски. У Дэвида был целый комплекс очевидных обстоятельств, которые мешали оптимально подготовить команду.

В случае «Авангарда» результат не устраивает в контексте бюджета и селекции, но при этом у Омска на старте чемпионата отсутствовал лучший снайпер прошлого сезона, и отсутствует лучший игрок прошлого сезона. Хоккеисты, которые формировали ведущую тройку.

У «Авангарда» успешно заходит молодежь – Филатьев, Рейнгардт. Есть определенные нюансы, которые можно учитывать в качестве объективного оправдания для Звягина.

Мне кажется, что на данном этапе [увольнять Звягина] очень рано.

Серия из 4-5 побед подряд, при определенном раскладе, поставит «Авангард» на 5-6 место в конференции», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.