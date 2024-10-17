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  • «Спартак» победил «Авангард» (6:5), отыгравшись с 2:4 в третьем периоде. Команда Жамнова идет второй на Западе
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«Спартак» победил «Авангард» (6:5), отыгравшись с 2:4 в третьем периоде. Команда Жамнова идет второй на Западе

«Спартак» обыграл «Авангард» (6:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова уступала 2:4 до третьего периода. «Спартак» победил, забросив 4 шайбы в третьем периоде. 

Московский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. 

Это вторая победа «Спартака» в 5 последних матчах КХЛ. 19 октября красно-белые сыграют с «Амуром».

«Авангард» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 10-е место на Востоке. Команда Сергея Звягина проиграла 11 из 14 последних матчей.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoСпартак
logoСергей Звягин
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
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