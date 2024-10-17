«Спартак» победил «Авангард» (6:5), отыгравшись с 2:4 в третьем периоде. Команда Жамнова идет второй на Западе
«Спартак» обыграл «Авангард» (6:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова уступала 2:4 до третьего периода. «Спартак» победил, забросив 4 шайбы в третьем периоде.
Московский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах.
Это вторая победа «Спартака» в 5 последних матчах КХЛ. 19 октября красно-белые сыграют с «Амуром».
«Авангард» набрал 13 очков в 17 матчах и занимает 10-е место на Востоке. Команда Сергея Звягина проиграла 11 из 14 последних матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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