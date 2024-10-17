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Ротенберг поздравил зампреда правления «Газпрома» Куприянова с 50-летием: «Он помогает СКА и мне лично, уделяет внимание развитию спорта в стране»

Роман Ротенберг поздравил Сергея Куприянова с 50-летием.

«От всей души поздравляю Сергея Владимировича Куприянова с днем рождения! Хочу искренне поблагодарить его за все усилия, которые он многие годы прилагает для процветания ПАО «Газпром».

Безусловно, на протяжении всей своей яркой карьеры Сергей Владимирович остается одним из ключевых сотрудников «Газпрома». Нет сомнений, что в том внимании, которое «Газпром» уделяет развитию спорта в стране, есть и огромный личный вклад Сергея Куприянова.

Хотел бы пожелать, чтобы спорт, любимые команды всегда отвечали взаимностью за вашу помощь и поддержку и приносил исключительно положительные эмоции.

Мы давно знакомы с Сергеем Владимировичем, и все эти годы он с удовольствием помогал и мне лично, и клубу СКА. Еще раз огромное спасибо за это!

Желаю Сергею Владимировичу крепчайшего здоровья, новых жизненных и профессиональных побед и удачи во всем. Не сомневаюсь, что главные достижения еще впереди. С юбилеем, ура!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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