Вратарь «Детройта» Тэлбот сыграл на ноль в составе 7 разных команд НХЛ. Он повторил рекорд лиги, который установил Шон Бурк

Вратарь «Детройта» Кэм Тэлбот сыграл на ноль в составе 7 разных команд НХЛ.

37-летний канадец отразил все 42 броска в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0).

Матч на ноль стал для него 32-м за карьеру в лиге. При этом он делал шатауты в составе 7 разных франшиз – ранее в составе «Рейнджерс », «Эдмонтона », «Калгари », «Миннесоты», «Оттавы» и «Лос-Анджелеса».

Это повторение рекорда НХЛ , установленного Шоном Бурком. Он играл на ноль в составе «Нью-Джерси», «Хартфорда» / «Каролины», «Филадельфии», «Флориды», «Финикса», «Тампы» и «Лос-Анджелеса ».