Вратарь «Детройта» Тэлбот сыграл на ноль в составе 7 разных команд НХЛ. Он повторил рекорд лиги, который установил Шон Бурк
Вратарь «Детройта» Кэм Тэлбот сыграл на ноль в составе 7 разных команд НХЛ.
37-летний канадец отразил все 42 броска в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:0).
Матч на ноль стал для него 32-м за карьеру в лиге. При этом он делал шатауты в составе 7 разных франшиз – ранее в составе «Рейнджерс», «Эдмонтона», «Калгари», «Миннесоты», «Оттавы» и «Лос-Анджелеса».
Это повторение рекорда НХЛ, установленного Шоном Бурком. Он играл на ноль в составе «Нью-Джерси», «Хартфорда» / «Каролины», «Филадельфии», «Флориды», «Финикса», «Тампы» и «Лос-Анджелеса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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