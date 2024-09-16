35-летний Осипов завершил карьеру. Защитник провел 546 матчей в КХЛ за СКА, «Ак Барс», «Спартак», «Авангард» и другие клубы
Александр Осипов завершил профессиональную карьеру.
Последним клубом 35-летнего защитника был «Рубин» из Olimpbet ВХЛ.
Ранее он выступал за «Амур», «Атлант», СКА, «Ак Барс», «Динамо» Москва, «Авангард», «Спартак», «Адмирал» и «Нефтехимик».
В общей сложности на счету Осипова 546 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 150 (64+86) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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