35-летний Осипов завершил карьеру. Защитник провел 546 матчей в КХЛ за СКА, «Ак Барс», «Спартак», «Авангард» и другие клубы

Александр Осипов завершил профессиональную карьеру.

Последним клубом 35-летнего защитника был «Рубин» из Olimpbet ВХЛ.

Ранее он выступал за «Амур », «Атлант», СКА , «Ак Барс », «Динамо» Москва, «Авангард », «Спартак», «Адмирал» и «Нефтехимик ».

В общей сложности на счету Осипова 546 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 150 (64+86) очков.