Директор «Динамо»: «В потолок зарплат мы укладываемся. Достаточно большую часть ведомости составляют бонусы»
Алексей Сопин высказался об игроках «Динамо» на двусторонних контрактах
– Ждать ли сейчас перевода кого-то из игроков на двусторонних контрактах в санкт-петербургское «Динамо» или и так укладываетесь в потолок зарплат?
– В потолок зарплат мы укладываемся, потому что достаточно большую часть ведомости составляют бонусы. Что же касается игроков на двусторонних контрактах, то будем анализировать ситуацию.
Здесь дело не в потолке и не в экономии бюджета. На данный момент у нас в команде 11 защитников, включая молодых «лимитчиков» Кудашова и Паталаху. Сейчас тренерский штаб определится и примет нужные решения.
Уверен на 100%, что кто-то отправится в фарм-клуб, а кто-то сыграет за молодежку, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости