Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Салават» выглядел динамичнее, проявили характер, блокировали броски. Продолжаем выездную серию, можем играть лучше»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Барысом».

Уфимский клуб одержал победу со счетом 3:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Очень важная для нас победа. Прошлую игру мы проиграли, сегодня важно было обыграть «Барыс ». Мы ожидали, что будет непросто, соперник заряжен, много молодых игроков.

Выделю наше меньшинство, хорошо отработали, Семен Вязовой сделал результативную передачу. В целом хотелось бы, чтобы мы выглядели более динамично, но мы продолжаем выездную серию. Все проявили характер, блокировали броски.

– Вы отмечали большое количество удалений в предыдущем матче. Как оцените сегодняшнюю игру?

– Да, в прошлом матче много играли в меньшинстве, обсуждали эту проблему с ребятами. Сегодня была позитивная динамика, но все равно много.

– В два раза больше выигрывали вбрасываний, но потерь у вашей команды было достаточно. В чем причина?

– Все равно сказывается специфика площадки. Тут больше борьбы, так что у нас заняло определенное время на адаптацию. Но мы можем играть лучше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева ».