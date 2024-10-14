Кожевников о «Салавате»: «Первый раунд – потолок. Все строится на форвардах-легионерах, защита – просто кошмар, даже в «Спартаке» поинтереснее»

Александр Кожевников оценил перспективы «Салавата Юлаева» в этом сезоне.

Уфимская команда занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 14 очков в 12 матчах.

– Что по Уфе?

– В московской серии внимательно за командой следил. В ней все строится на форвардах-легионерах. При этом – медленная и возрастная защита, а также только один вратарь – Самонов .

Посмотрел на игру молодого Вязового – при всем моем бережном отношении к молодежи и тем более к вратарям, он для КХЛ пока не готов. Так что мой прогноз прежний: первый раунд для этой команды – потолок.

– Но «Салават» – один из лидеров КХЛ по большинству, под 30 процентов реализации.

– Ребята, это ненадолго. К плей-офф все эти наработки тренеров Уфы с пятью форвардами изучат, найдут слабые места. Такая схема – крайне рискованная, в ответственных матчах неизбежны обрезы и голы в свои ворота.

А самое главное, что пять форвардов в большинстве – это не от хорошей жизни. Я смотрю за защитниками «Салавата» – там просто кошмар! С быстрым «Динамо» эти защитники вообще не успевали – именно они заработали пять удалений подряд!

Даже в «Спартаке » линия обороны, на которую постоянно жалуюсь, поинтереснее, чем в Уфе.

– Что предложите?

– Слежу за НХЛ. В унылом «Сан-Хосе », который и в КХЛ был бы максимум середнячком, опять не вижу талантливого Мухамадуллина .

А ведь он, воспитанник Башкортостана, на голову выше нынешних защитников «Салавата» и мог бы быть в родной Уфе лидером и большинства, и всей обороны.

Где Шакир? Не пора ли возвращаться? – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»