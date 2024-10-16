Евгений Кожевников: «Наша цель на сезон остается неизменной: побеждать и бороться за титул. Других целей быть не может. Это философия «Авангарда»

Евгений Кожевников высказался о начале работы в «Авангарде».

13 октября омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров.

«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей.

Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда », – сказал Кожевников.