Евгений Кожевников: «Наша цель на сезон остается неизменной: побеждать и бороться за титул. Других целей быть не может. Это философия «Авангарда»
Евгений Кожевников высказался о начале работы в «Авангарде».
13 октября омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров.
«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей.
Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», – сказал Кожевников.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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