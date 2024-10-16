  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Кожевников: «Наша цель на сезон остается неизменной: побеждать и бороться за титул. Других целей быть не может. Это философия «Авангарда»
6

Евгений Кожевников: «Наша цель на сезон остается неизменной: побеждать и бороться за титул. Других целей быть не может. Это философия «Авангарда»

Евгений Кожевников высказался о начале работы в «Авангарде».

13 октября омский клуб объявил о назначении Кожевникова новым главой совета директоров. 

«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей.

Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия «Авангарда», – сказал Кожевников.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoКХЛ
Евгений Кожевников
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский об «Авангарде»: «Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все придет»
915 октября, 15:58
«Авангард» готовится расторгнуть контракт с Кэсселсом. Форвард набрал 1 балл в 14 матчах сезона
2715 октября, 12:46
Филатов про «Авангард»: «Нужно дать Звягину поработать – не все так плохо. Увольнять на данном этапе рано»
1915 октября, 11:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» заплатит «Салавату» 1 000 рублей за Гуськова. Форварда обменяли на денежную компенсацию («СЭ»)
9 минут назад
Заврагин о возвращении в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «У тебя новый этап, надо показывать себя». Чувствую себя неплохо, адаптация проходит»
124 минуты назад
НХЛ. «Питтсбург» примет «Каролину», «Виннипег» сыграет с «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
339 минут назад
КХЛ. «Трактор» принимает «Салават», «Куньлунь» сыграет с «Сочи»
3652 минуты назадLive
Майоров о Криштофе: «В ИИХФ правильно ответили. КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. Не исключаю, что за словаком еще кто-то последует»
455 минут назад
Ротенберг про 700 матчей в Ледовом: «Спасибо всем, кто хоть раз поддерживал там СКА! Благодаря вам мы завоевали два Кубка Гагарина, стали чемпионами России и три раза взяли Кубок Континента»
13сегодня, 13:51
Малкин о непопадании в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ: «В этом году мои шансы были бы выше. Я мог бы оказаться на 99-м месте»
7сегодня, 13:44
Ротенберг о развитии Демидова в СКА: «Такие игроки – будущее российского хоккея. Мы учитываем мнение коллег из «Монреаля», но сосредоточены на собственных потребностях и тактике»
5сегодня, 13:16
«Барыс» выплатил Болье, Бутчеру и Маклауду компенсацию, равную бюджету клуба из чемпионата Казахстана – около 53 млн рублей (Metaratings)
15сегодня, 12:53
Канадец Профака о том, что удивило его в России: «Баня. И еда – здесь она более свежая»
8сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Билл Дэйли: «НХЛ не намерена менять практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на КХЛ»
3сегодня, 13:24
Защитник «Нэшвилла» Шенн провел 1000-й матч в НХЛ
1сегодня, 12:59
Дэйли о Ничушкине: «В его восстановлении виден прогресс. Точной даты его возвращения в НХЛ пока нет»
2сегодня, 12:45
Гендиректор «Сочи» о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Наши дальнейшие действия могут быть только по взысканию задолженностей игрока перед клубом»
2сегодня, 10:46
«Барыс» расторг контракты с Болье, Бутчером и Маклаудом
13сегодня, 10:10
Глотов о матче с ЦСКА: «СКА победил – это самое главное. Эмоции суперские, игра – бомба!»
сегодня, 09:58
Лучший бомбардир «Ак Барса» Петан пропустит от 3 до 5 недель из-за травмы руки («Бизнес Online»)
2сегодня, 09:49
Добрышкин стал ассистентом Зубова в «Сочи», Крюков покинул штаб
сегодня, 09:29
«Ак Барс» поместил Петана в список травмированных. Он лучший бомбардир клуба
2сегодня, 08:49
Блюгерс и Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды». Это первая чисто латвийская драка в истории НХЛ
9сегодня, 07:50Видео