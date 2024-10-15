Сушинский об «Авангарде: «Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все придет»
Максим Сушинский высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.
После 16 матчей клуб набрал 13 очков и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.
– Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придет. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернется на свои места.
– Команде не хватает мусорной победы?
– Наверное, да. Мусорной победы не хватало.
– Кто все равно оставляет позитивное впечатление? Шарипзянов?
– По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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