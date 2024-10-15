«Авангард» готовится расторгнуть контракт с Кэсселсом. Форвард набрал 1 балл в 14 матчах сезона

Коул Кэсселс близок к уходу из «Авангарда».

Сибирский клуб планирует расстаться с американским центральным нападающим, сообщает «Чемпионат».

С большой долей вероятности контракт с форвардом будет расторгнут по соглашению сторон. Также прорабатывается вопрос с обменом хоккеиста.

Коул Кэсселс пропустил два предыдущих матча «Авангарда».

Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.