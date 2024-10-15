«Авангард» готовится расторгнуть контракт с Кэсселсом. Форвард набрал 1 балл в 14 матчах сезона
Коул Кэсселс близок к уходу из «Авангарда».
Сибирский клуб планирует расстаться с американским центральным нападающим, сообщает «Чемпионат».
С большой долей вероятности контракт с форвардом будет расторгнут по соглашению сторон. Также прорабатывается вопрос с обменом хоккеиста.
Коул Кэсселс пропустил два предыдущих матча «Авангарда».
Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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