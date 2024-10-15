Демидов вернулся в звено к Кузнецову. Заврагин сыграет в воротах СКА в матче с «Нефтехимиком»
Стал известен состав СКА на матч против «Нефтехимика».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 15 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
18-летний нападающий СКА Иван Демидов вернулся в звено к Евгению Кузнецову.
Ворота команды будет защищать Егор Заврагин. Запасным вратарем будет Артемий Плешков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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