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Ротенберг – журналисту на вопрос о Демидове: «Вы не из Монреаля? В Канаде пишут всякие статьи с подачи американских агентов. «Айс-тайм»? Вы, видимо, в Америке получили образование»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о снижении игрового времени у Ивана Демидова.

Сегодня СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Иван Демидов стал лучшим новичком КХЛ в сентябре, отлично себя показал. Но при этом особенно хорошо себя показывал в тройке с Евгением Кузнецовым. Мы все рады, что Евгений поправился достаточно быстро, но Демидов был в четвертом звене. Кузнецов вернулся, и Демидов продолжает…

– А вы игру смотрели?

– Да, я смотрел.

– В каком звене играл Демидов?

– Он играл с разными партнерами, в том числе с Кузнецовым, но все же у Евгения 23 минуты на льду за матч, у Демидова – в районе шести минут. «Айс-тайм» просел. Почему настолько сильно все поменялось?

– Надо было потренироваться, отработать детали, отточить мастерство. Вы же не из Канады, не из Монреаля? Знаю, что там пишут с подачи американских агентов, пишут всякие статьи в Канаде.

Чтобы игрок сыграл 23 минуты в СКА, он должен быть одним из лучших игроков в мире. Ребята, которые у нас много играют, могут играть в любой команде. Они имеют опыт НХЛ, опыт побед, олимпийские чемпионы, чемпионы Кубка Гагарина.

Для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужны чемпионские привычки. Мы над этим работаем, чтобы у каждого нашего игрока были чемпионские привычки. Иван сыграл здорово. Он сыграл в самые важные отрезки игры. При счете 3:2 в нашу пользу, при счете 2:1 в пользу «Автомобилиста».

Мы доверили ему самые тяжелые отрезки матча – и это сработало. Значит, наш тренировочный процесс дает результат. Главное для любого тренера – это объективность.

Бывают ситуации, когда агенты в США и даже в России платят журналистам. И журналисты пишут эти статьи про разных игроков, чтобы их ставили в состав.

Еще хуже, когда агенты звонят в клубы, и у них есть свой тренер, и они говорят: «Надо, чтобы Ваня играл, или ты не будешь работать в клубе». Это проблема. Надо это убрать.

Там много факторов, статистика, игровое время. Как вы говорите, «айс-тайм», вы, видимо, в Америке получили образование. Важно смотреть объективно на все качества игрока, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА Вконтакте
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