Демидов сыграл 3:17 против минского «Динамо» и не выходил в 3-м периоде. 18-летний форвард СКА провел 4 матча подряд без очков
Иван Демидов провел всего четыре смены в матче с минским «Динамо».
18-летний нападающий СКА не набрал очков в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард сыграл 3 минуты и 17 секунд в этом матче, проведя лишь четыре смены. В третьем периоде он не появлялся на льду.
Иван Демидов остается без набранных очков в четвертом матче подряд. В его активе 8 (4+4) очков в 14 матчах.
Игровое время проспекта «Монреаля» в последних четырех матчах:
4:07 – против минского «Динамо»;
3:22 – против «Северстали»;
5:32 – против «Локомотива»;
3:17 – против минского «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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