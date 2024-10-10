Демидов сыграл 3:17 против минского «Динамо» и не выходил в 3-м периоде. 18-летний форвард СКА провел 4 матча подряд без очков

Иван Демидов провел всего четыре смены в матче с минским «Динамо».

18-летний нападающий СКА не набрал очков в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард сыграл 3 минуты и 17 секунд в этом матче, проведя лишь четыре смены. В третьем периоде он не появлялся на льду.

Иван Демидов остается без набранных очков в четвертом матче подряд. В его активе 8 (4+4) очков в 14 матчах.

Игровое время проспекта «Монреаля» в последних четырех матчах:

4:07 – против минского «Динамо»;

3:22 – против «Северстали»;

5:32 – против «Локомотива»;

3:17 – против минского «Динамо ».