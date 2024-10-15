Бучельников о прогулках по Москве: «Я как бродячий пес. Вижу ресторан – могу покушать зайти. Постарался везде побывать – и на любимых Патриках»

Дмитрий Бучельников из «Витязя» рассказал о том, где любит гулять в Москве.

Подмосковный клуб обыграл «Локомотив » (2:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Это очень важный результат, мы продлили победную серию. Важно, что отстояли победу. Каждый вложил частичку себя. Для нас это был рядовой матч, хоть мы и встречались с лидером таблицы. В каждом матче играем как в последнем. Отлично, что мы с Бараком и Чеховичем набрали ход и помогаем команде. Но не только мы молодцы, но и остальные ребята здорово сыграли. Макс Дорожко и Дима Шикин – молодцы. Макс сделал сегодня 43 сэйва. Великолепно сыграл.

Конечно, я рад получить возможность сыграть в таком клубе, как «Витязь ». Москва рядом, могу прогуляться в выходной день. Во Владивостоке мне было тяжело из-за часовых поясов. Мне здесь легче. Расправил плечи. Рядышком родители. Рад, что мне дали играть в клубе КХЛ рядом с близкими. Где люблю гулять в Москве? Я как бродячий пес. Вижу ресторан – могу покушать зайти. Постарался везде в столице побывать. Был и на любимых Патриках.

Я не могу о себе судить. Время покажет, являюсь ли я лидером в команде. Я не думаю об этом. Просто хочу помогать команде выигрывать. Стараемся побеждать в каждом матче и очень хотим выйти в плей-офф. Бывает, что заигрываемся в третьем периоде. Я очень хочу сыграть в плей-офф. Хотелось бы повыше там забраться», – сказал форвард «Витязя».